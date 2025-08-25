تونس تشارك في تمرين إقليمي لمحاكاة الأزمات الصحية

شاركت تونس في التمرين الإقليمي للمحاكاة (SIMEX) الذي انعقد في القاهرة من 18 إلى 20 أوت 2025، بمشاركة مصر والسودان وليبيا، بعد تنظيم الدورات التدريبية الوطنية الهادفة إلى تعزيز قدرات العاملين الصحيين على تقديم رعاية صحية فعّالة للفئات الأكثر هشاشة.

ويندرج هذا التمرين ضمن اللوائح الصحية الدولية، وقد مكّن من اختبار وتعزيز آليات الكشف المبكر، تبادل المعلومات، والاستجابة المشتركة لحالات الطوارئ الصحية، بما يضمن تنسيقًا سريعًا وفعّالًا عبر الحدود.

وتمثل هذه الجهود، الوطنية والإقليمية، خطوة أساسية نحو بناء نظام صحي أكثر مرونة وشمولية، يضمن وصول الخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر هشاشة ويحمي المجتمعات من المخاطر الوبائية.

