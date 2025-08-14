تونس تشارك في قمة الاستثمار في المياه في افريقيا 2025

تشارك تونس ممثلة في وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، في قمة الاستثمار في المياه بأفريقيا 2025، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب إفريقيا .

وتعقد هذه القمة التي تنتظم تحت شعار « التضامن، المساواة، والاستدامة »، في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أوت 2025، ويشارك في التظاهرة رؤساء دول أفارقة، ووزراء، ومستثمرين عالميين، وممثلين عن مؤسسات التنمية. وتعد القمة منصة رئيسية لترجمة الإرادة السياسية إلى التزامات استثمارية ملموسة في قطاع المياه والصرف الصحي بأفريقيا، والتي تعاني من فجوة استثمارية سنوية تقدر بـ 30 مليار دولار.

وتأتي القمة في إطار رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، التي تركز على النمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على الفقر والجوع، واستدامة المناخ وتهدف إلى تعبئة التمويل المناخي لضمان الأمن المائي ومرونة القطاع، وعرض مشاريع مياه وصرف صحي قابلة للتمويل أمام المستثمرين إضافة إلى تعزيز الإصلاحات السياسية والتنظيمية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتمثل القمة فرصة فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وستساهم مشاركة تونس الفاعلة في تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة بأفريقيا.

كلمات البحث :أفريقيا;استثمار;تونس