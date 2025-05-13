تونس تشارك في مؤتمر الأمم المتّحدة الوزاري لحفظ السلام في برلين

يترّأس وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال مؤتمر الأمم المتّحدة الوزاري لحفظ السلام الذي ينعقد بالعاصمة الألمانيّة برلين يومي 13 و14 ماي الجاري.

وتندرج هذه المشاركة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، مساء الاثنين إلى الثلاثاء، في إطار التزام تونس الثابت بمواصلة دعم عمليات حفظ السلام انطلاقا من تمسّكها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقناعتها الراسخة بمركزيّة هذه الآليّة الأمميّة في الجهود الدوليّة الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

وستكون للوزير بهذه المناسبة مشاركات في جانب من حلقات النقاش رفيعة المستوى، فضلًا عن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من البلدان الشقيقة والصديقة المشاركين في هذا المؤتمر الذي يمثّل منصّة للدول الأعضاء للتباحث حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والإعلان عن تعهداتها من أجل دعم المتطلبات الراهنة والاستجابة للحاجيات المستقبلية للمهام الأمميّة.

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