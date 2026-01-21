تونس تشارك في معرض للترويج لزيت الزيتون في البرتغال

تشارك سفارة تونس في البرتغال بالتعاون مع الديوان الوطني للزيت، في إطار معاضدة المجهود الوطني للترويج لزيت الزيتون التونسي، لأول مرة في المعرض المختص في المجال Enotécnica et Olitécnica، الذي ينتظم من 21 الى 23 جانفي 2026 بالعاصمة الاقتصادية للبرتغال Porto.

وساهمت المشاركة التونسية، من خلال تشكيلة من العلامات التونسية لأجود أصناف الزيتون الحاصلة على جوائز عالمية، في التعريف بالمنتوج التونسي في دولة من ضمن الخمس دول الأولى عالميا في إنتاج زيت الزيتون.

كلمات البحث :البرتغال;تونس;زيت الزيتون