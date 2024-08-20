تونس تشارك في منتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين

استقبل رئيس الحكومة كمال المدّوري، اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس « وان لي » Wan Li.

وتناول اللقاء بالخصوص مشاركة تونس في منتدى التعاون الصيني الافريقي الذي سينعقد بالعاصمة بيكين من 04 إلى 06 سبتمبر القادم، بمشاركة رؤساء دول وحكومات افريقية، تحت عنوان: « التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك ».

وثمّن رئيس الحكومة العلاقات المتميّزة بين البلدين والزخم الذي اكتسبته بمناسبة زيارة الدولة التاريخية التي أدّاها رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية مشيدا بعراقة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين والتي يعود تاريخ إقامتها إلى سنة 1964، مشيرا في السياق ذاته الى حرص بلادنا على مزيد تطويرها والاستفادة من فرص التعاون خاصة في المجال الاقتصادي وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه نقل السفير الصيني لرئيس الحكومة تهاني نظيره الوزير الأول الصيني بمناسبة تعيينه على رأس الحكومة التونسية.

ونوّه السفير بمستوى التعاون القائم بين تونس والصين، مؤكّدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية.

كلمات البحث :بيكين;تونس;منتدى التعاون الصيني الإفريقي