تونس تشارك في مهرجان «بهولنج» الدولي للمسرح بالهند

تشارك مسرحية « المهاجران » للمخرج حافظ خليفة في فعاليات مهرجان Buhlung الدولي للمسرح، الذي تحتضنه مقاطعة كوجراتي بولاية أسام بالهند، وذلك من 3 إلى 6 سبتمبر 2025، وذلك بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار تعزيز الحضور الثقافي الدولي لتونس بالخارج .

ويُعدّ المهرجان أحد أبرز التظاهرات المسرحية الدولية، يشارك فيه مجموعة من الفرق المسرحية من الهند ورومانيا وكرواتيا وسيريلانكا وكوريا الجنوبية ولبنان، بما يجعله فضاءً رحباً للحوار الثقافي وتبادل التجارب الفنية.

كما يضم البرنامج ست ورشات تكوينية يشرف عليها مكونون دوليون، تركز بالأساس على فنون الجسد في المسرح. وفي هذا الإطار، سيكون لتونس حضور مضاعف من خلال إدارة المخرج حافظ خليفة لورشة بعنوان « فن الممثل بين الجسد والقناع »، إلى جانب عرض مسرحية « المهاجران » التي تمثل تونس في هذه الدورة.

ويعكس هذا الحضور حرص تونس على تكريس انفتاحها الثقافي وترسيخ إشعاعها الفني على الساحة الدولية.

كلمات البحث :الهند;تونس;مسرح;مهرجان"بهولنج" الدولي