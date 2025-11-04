تونس تشارك في ندوة دولية ببكين لتعزيز القدرات التفاوضية لاتفاقيات التبادل الحر

واكبت سفارة الجمهورية التونسية ببكين في إطار الدفع بالدبلوماسية الاقتصادية، المشاركة التونسية في الندوة الدولية حول تنمية القدرات التفاوضيّة الخاصة باتفاقيات التبادل الحر الموجهة للدول الإفريقية التي نظمتها الأكاديمية الدولية للأعمال تحت إشراف وزارة التجارة الصينية من 21 أكتوبر إلى04 نوفمبر 2025 بالعاصمة الصينية بكين.

و قد مثل الجانب التونسي في هذه الدورة وفد من موظفين سامين عن وزارات الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج و الاقتصاد والتخطيط و المالية (الإدارة العامة للديوانة) والتجارة و تنمية الصادرات والصناعة و المناجم الطاقة.

وقد شارك الوفد في عديد الزيارات الميدانية و الورشات الحوارية قدم خلالها مداخلات حول المقاربة التونسية بخصوص تعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين تونس والصين و المزايا التفاضلية التي تمنحها الدولة التونسية للمستثمرين الأجانب فضلا عن الموقع الجغرافي لبلادنا كبوابة مفتوحة على الأسواق الإفريقية والعربية و الأوروبية .

كلمات البحث :اتفاقيات التبادل الحر;بيكين;تونس