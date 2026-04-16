تونس تشدّد على تمسكها باحترام سيادة جميع الدول وتغليب الوسائل السلمية في تسوية النزاعات

جدّد المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك نبيل عمّار، تضامن تونس الكامل مع أشقائها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وازدهارها، وذلك خلال جلسة للجمعية اليوم الخميس، خصّصت لمناقشة استخدام حق النقض « الفيتو » بخصوص مشروع قرار حول الوضع في الشرق الأوسط.

وقال عمّار في مداخلته إنّ تونس تشدّد، انطلاقاً من المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية، على تمسكها باحترام سيادة جميع الدول وميثاق الأمم المتحدة وتغليب الوسائل السلمية في تسوية النزاعات، حسب ما ورد على الصفحة الرّسمية للبعثة التونسية الدّائمة لدى الأمم المتحدة بمنصّة « فايسبوك ».

وتابع قائلا « إن الوضع المأساوي الراهن الذي يهدد اليوم استقرار العالم بأسره وسلامه، هو نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في إعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على كامل أرضه، كما أنه نتيجة مباشرة لفضيحة أخلاقية وإنسانية عالمية غير مسبوقة ولسلوك عربدة وحشي ولأجندات شخصية لم يتم التنديد بها بالقدر الكافي وإدانتها بوضوح ».

