تونس تصادق على اتفاق هبة مقدمة من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع رقمنة خدمات التشغيل

اخر تحديث : 15/01/2024
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

البنك الدولي للانشاء والتعمير

صادقت تونس على اتفاق الهبة الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في 27 نوفمبر 2023، لمنحها مبلغ 3.7 مليون دولار أمريكي مخصص للمساهمة في تمويل مشروع « رقمنة خدمات التشغيل ».
ونشرت المصادقة على الاتفاقية في اطار أمر ورد بالرائد الرسمي ، عدد 6 لسنة 2024، صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، علما وان المشروع تشرف على تنفيده الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.


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