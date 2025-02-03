تونس تضع كفاءاتها من القطاعين العام والخاص على ذمّة الدّولة الليبية لإنجاز مشاريع بها

أكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، أنّ تونس تضع خبراتها وكفاءاتها من مقاولات ومكاتب دراسات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص على ذمّة الدّولة الليبية لإنجاز مشاريع بها.

وأشارت الزنزري، خلال لقاء جمعها، الاثنين بتونس العاصمة، بوزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد سالم الشهوبي، إلى استعداد المقاولات التونسية من القطاع العام والقطاع الخاص للمشاركة في شكل مجامع لإنجاز مشاريع كبرى بجودة عالية بليبيا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وعبّرت الوزيرة خلال هذا اللقاء، الذي تناول برامج التعاون الثنائي بين تونس وليبيا وخاصّة في مجال البناء والأشغال العمومية وآليات تعزيزه، عن دعمها المتواصل لمزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البناء والأشغال العمومية وعن استعدادها لتقديم المساندة في كل ما يهمّ المجالات ذات العلاقة سواء للمقاولات ومكاتب الدراسات التونسية أو الليبية.

ومن جانبه، أكد الشهوبي، أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل من أجل مزيد تعزيز الشراكة والتعاون القائم بين البلدين لما فيه خير للشعبين الشقيقين مشيدا بعراقة العلاقات بين ليبيا وتونس وبالحرص المستمر لكلا البلدين للدفع بهذه العلاقات الثنائية، وفق المصدر ذاته.

واكد الوزيران، بالمناسبة، ضرورة مواصلة العمل لمزيد دعم التقارب الاقتصادي الاستثماري والتبادل التّجاري بين البلدين الشقيقين، وفق المصدر ذاته

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