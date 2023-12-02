تونس تطلق أكاديمة التكوين الرقمي لتطوير قدرات قرابة 680 ألف موظف عمومي

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن إطلاق منصة »أكاديمية التكوين الرقمي » لتطوير المهارات في المجالات الرقمية لفائدة الموظفين العموميين البالغ عددهم 680 الف موظف.

وأطلقت المنصة، أمس الجمعة، تحت بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، والرئيس المدير العام لتونس للأقطاب التكنولوجية الذكية، سفيان الهميسي، وبحضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وممثلين عن مختلف الهياكل المعنية.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة تكنولوجيات الاتصال وتشرف على إدارتها مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية في اطار الإرادة الوطنية لتحسين كفاءات ومهارات الموظفين العموميين في تونس.

وتشمل التدخلات المجالات الرقمية التي تشهد نسقا متسارعا وستسمح هذه المبادرة للموظفين العموميين من تلقي تكوين لتعزيز كفاءاتهم استعدادا للتحديات الرقمية ومتطلبات المرحلة الحالية.

وأكد بن ناجي على أهمية هذه المنصة التي ستمكن من تحفيز وتطوير كفاءات جميع الموظفين العموميين حيث ستسمح لهم بالوصول ومتابعة مجموعة من المناهج والدورات التدريبية في المجالات الرقمية.

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