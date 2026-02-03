تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ التونسية

أطلقت تونس أول منصة رقمية مخصصة لاحتساب معاليم مكوث وحراسة البضائع بالموانئ التونسية عبر الموقع الإلكتروني الموحد www.elbort.tn وذلك في خطوة هامة نحو تحديث و رقمنة الخدمات المينائية و اللوجستية.

وأفاد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف « كونكت »، مالك العلوي، في تصريح ل »وات » ان احداث هذه المنصة هو ثمرة تعاون بين « كونكت » والشركة التونسية للشحن والترصيف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الإجراءات و تبسيطها للمتعاملين الاقتصاديين قصد معرفة التكاليف الحقيقية لمكوث بضائعهم داخل الميناء بصفة فورية و عن بعد.

كما اكد العلوي، ان هذا الموقع سيشهد تطورا متواصلا بالشراكة مع كافة الجهات المعنية بالنقل واللوجستية ليصبح منصة جامعة تمكّن الفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين من الولوج إلى المعلومة بطريقة سهلة وفعالة، مما يساهم بشكل مباشر في ربح الوقت والجهد وتقليص التكاليف الإضافية الناجمة عن غياب المعلومة الحينية.

