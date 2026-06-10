تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي

تمّ صباح اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، إطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في جلسة عمل بين وزير الصحّة مصطفى الفرجاني و ممثلي مكتب الأمم المتحدة المختصّ في المخدرات والجريمة و بحضور ممثّلي سفارة سويسرا بتونس .

ويستهدف المشروع الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، و ذلك عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وتعزيز السلوكيات الصحية، و إدماجهم إيجابيّا مع محيطهم العائلي و الدراسي والمهني.

وأكد وزير الصحة أن الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعيّة وتتطلب تكوين الإطارات الصحية والتربوية ومرافقة الشباب بطرق علمية ونفسيّة.

كما ثمّنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، بما يعزز الشراكة الدولية في خدمة صحة الشباب ومستقبلهم.

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