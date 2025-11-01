تونس تطلق من لندن منصة « الزيتونة » ضمن خطط لمزيد تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار



أطلقت سفارة تونس بلندن منصة تحمل عنوان » الزيتونة » في اطار خطوة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وبلوغ استثمارات المملكة المتحدة في تونس عتبه 4 مليار دينار.

واكد القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بلندن، حطاب الهداوي ل-وات-، العمل على تحويل البعثة إلى فضاء لاستنباط الأفكار ومزيد تفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية لتشكل قوة لتحقيق التعاون الاستراتيجي بين تونس والمملكة المتحدة، وتعزيز العلاقات وبناء الشراكات مع مختلف الفاعلين، والتأثير الإيجابي في محيطنا الدبلوماسي والاقتصادي.

وتشكل منصة « الزيتونة » مبادرة لتعزيز الحوار وبناء جسور التعاون بين البعثات الدبلوماسية وشخصيات مؤثرة من عالم المال والاستثمار والصناعة، إضافة الى صنّاع السياسات الاقتصادية البريطانية وممثلين عن الغرف التجارية والقطاع الخاص حول القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك خدمة لمصالح تونس العليا.

وتكرس « منصة الزيتونة » منهج التعويل على الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد بان تكون الدبلوماسية الاقتصادية أبرز أذرع النهوض بالاقتصاد الوطني، وفق المسؤول الدبلوماسي.

ويجسد اسم الزيتونة الأصالة والعمق الحضاري التونسي، ويرمز في الوقت ذاته إلى السلام والازدهار والتجذر، كما تمتد جذور الزيتونة عميقا في التربة وتنشر أغصانها نحو الأفق.

ويتطلع القائمون على المبادرة إلى أن تكون ملتقى راسخ ومستدام للتبادل الدبلوماسي الهادف، تجمع الأطراف المختلفة في فضاء من الثقة والاحترام المتبادل، وتثمر تعاونا ملموسا يخدم المصالح المشتركة.

وسعت المنصة في الدورة الأولى الى جذب الاستثمار البريطاني من خلال ارساء استراتيجيات ومقاربات مبتكرة

