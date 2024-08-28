تونس تفوز بجائزة فايزر المرموقة لسنة 2024 من الأكاديمية الملكية البريطانية

أعلنت الأكاديمية الملكية البريطانية اليوم، الأربعاء 28 أوت 2024، عبر وسائل الإعلام البريطانية عن منحها جائزة فايزر المرموقة لسنة 2024 للباحث التونسي وأستاذ التعليم العالي بجامعة صفاقس « علي البقلوطي ».

وتكرم جائزة فايزر والمتعارف على تسميتها بـ « جائزة الأكاديمية البريطانية لإفريقيا 2024 » الباحثين الذين يقدمون مساهمات مبتكرة في مجالات أبحاثهم ومدى اشعاعها في محيطهم الاجتماعي وهي جائزة تمنح منذ سنة 2006 من الأكاديمية الملكية البريطانية التي تعد من أعرق الأكاديميات في العالم اذ يعود تأسيسها الى سنة 1660 واسمها الرسمي « الأكاديمية الملكية في لندن لتحسين المعرفة الطبيعية « .

وتجدر الإشارة أن الأستاذ والباحث « علي البقلوطي » كان قد توج سنة 2022 افريقيا بلقب أفضل باحث في مجال الرياضيات في القارة الافريقية للفترة 2022-2026 كما تم توسيمه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية في يوم العلم بالوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والتعليم لسنة 2024.

البروفيسور « علي البقلوطي » عضو عامل في « الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون-بيت الحكمة » وهو أيضا رئيس مخبر البحث « الرياضيات التطبيقية والتحليل التوافقي » بجامعة صفاقس وتتمحور أبحاثه حول التحليل التوافقي غير التبادلي ونظرية التمثيل ومشاكل التشوه في الهندسة حيث حقق العديد من الإنجازات الهامة في هذه التخصصات الدقيقة وقدم عدة براهين جديدة للعديد من التصورات في علوم الرياضيات كما ألف العديد من الأعمال في اختصاصه وهو رئيس تحرير مجلة « ISTE: Advances in Pure and Applied Mathematics » الصادرة بالمملكة المتحدة.

ويُمثّل تتويج الباحث « علي البقلوطي » يمثل اعترافا دوليا جديدا بقيمة البحث العلمي في تونس في مجال الرياضيات وبالكفاءات العلمية والبحثية التونسية.

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