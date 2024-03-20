تونس تفوز بـ15 جائزة في مسابقة « ماريو سوليناس » لزيت الزيتون البكر

أعلن الديوان الوطني للزيت في بلاغ له، أن تونس حققت رقما قياسيا جديدا بالفوز بـ 15 جائزة لزيت الزيتون البكر الممتاز في المسابقة العالمية للمجلس الدولي الزيتون ماريو سوليناس لسنة 2024.

وتحصلت تونس على المرتبة الأولى عالميا بـ 15جائزة من جملة 33 لتتجاوز لأول مرة إسبانيا الفائزة بـ 12 جائزة.

وشدد الديوان على أن هذا التتويج يؤكد القيمة المتميزة لجودة زيت الزيتون التونسي بفضل مجهودات كافة المتدخلين في هذا القطاع مع الدور الهام لخبراء الديوان الوطني للزيت في اختيار أفضل الزيوت المشاركة في هذه المسابقة.

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