تونس تقتني 280 ألف جرعة تلقيح مضاد للانفلونزا الموسمية

اقتنت تونس 280 ألف جرعة تلقيح ضد النزلة الموسمية لتوفيرها بداية من يوم 15 أكتوبر الجاري في الصيدليات الخاصة ومراكز الصحة الاساسية بأسعار تتراوح بين 37 و41 دينارا للتلقيح الواحد، حسب ما أفادت به الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا نيفر.

وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التلاقيح المتوفرة هذه السنة مضادة لاربع طفرات من الفيروس، وبداية من السنة المقبلة ستحتوي اللقاحات على ثلاث طفرات فقط بسبب تقلص طفرة من الطفرات، وذلك حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوصت بالتلقيح لمن هم فوق 65 سنة وأصحاب الامراض المزمنة والنساء الحوامل وذلك تجنبا للتعكرات الصحية التي يمكن ان تنجم عن الاصابة بالنزلة الموسمسة والتي تؤدي في حالات الى الوفاة. كما نصحت بتلقيح الاطفال الذين يقطنون مع كبار السن باعتبار الأطفال ناقلين للعدوى بدرجة اولى، مبينة ان التلقيح لا يمثل خطورة عليهم ويمكن تلقيح الرضع بداية من ستة اشهر.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بلاغا، أمس الجمعة، ذكرت فيه أن النزلة الموسمية (« الإنفلونزا ») تنتشر في الخريف والشتاء وقد تكون خطيرة خاصة عند الفئات الهشة وأن التلقيح السنوي يوفّر حماية 70-80بالمائة ويقلّل المضاعفات.

يشار الى لأن هيئة الصيادلة نظمت أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2025 بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) الملتقى 13 لايام الصيدلة للمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين حول التكوين المستمر للصيادلة، وذلك بمشاركة 500 من اصحاب الصيدليات الخاصة والصيادلة الاستشفائيين والصناعيين والموزعين بالجملة والبيولوجيين.

وتناول الملتقى مواضيع حول دور الصيدلي في التعامل مع مرضى تخثر الدم والتصدي لظاهرة المخدرات عبر التمييز بين المريض والمتحيل الذي يطلب الادوية المخدرة، وفق ذات المصدر.

كلمات البحث :الانفلونزا الموسمية;تلقيح;تونس