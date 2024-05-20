تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الاثنين، أنّ تونس تلقّت نبأ وفاة إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه الذين قضوا في حادث سقوط طائرة يوم أمس الأحد 19 ماي 2024.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدمت تونس، قيادة وشعبا، بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني، داعية الله جل وعلا أن يتغمد الرئيس الإيراني ومرافقيه بواسع رحمته، ويلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان.

كما أعربت تونس عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.

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