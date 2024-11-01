تونس تُؤكّد تضامها التام مع الحكومة الاسبانية على إثر الفيضانات الكارثية

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الجمعة، عن خالص التعازي لأُسر ضحايا الفيضانات الكارثية التي اجتاحت عددا من المناطق الاسبانية والتي خلّفت أعدادا كبيرة من الضحايا والمفقودين، متمنية السلامة للمفقودين والشفاء العاجل للمُصابين.

كما أعربت تونس عن عميق مشاعر التعاطف والمواساة مع الشعب الاسباني الصديق، مؤكدة وقوفها الى جانب الحكومة الاسبانية وتضامها التام معها في هذا الظرف الأليم.

يُشار إلى أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق شرق وجنوب إسبانيا جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية ارتفع إلى 158 قتيلا، معظمهم في منطقة فالنسيا.

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