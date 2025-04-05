تونس تُتوج بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة دولية لزيت الزّيتون البكر وتحصد 60 ميدالية ذهبية و4 فضية

توجت تونس بالمرتبة الأولى عالميًا،إثر حصولها على 60 ميدالية ذهبية و4 فضية في المسابقة الأفروآسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز التي نظمتها مجموعة المسابقات العالمية لزيت الزيتون السويدية وذلك بأبوظبي من 1 الى 4 أفريل 2025 بمشاركة 16 دولة

وأفاد رئيس مجموعة المسابقات العالمية لزيت الزيتون السويدية المهندس التونسي رؤوف شوكات في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن ميداليات تونس توزعت إلى 53 ميدالية ذهبية في الجودة و7 ذهبية في الزيت الصحي و4 ميداليات فضية.

وتلت تونس في ترتيب هذه المسابقة كل من اليونان التي احتلت المرتبة الثانية وإسبانيا في المرتبة الثالثة عالميا.

وشاركت تونس ب 65 عينة من بين 200 عينة من زيت الزيتون البكر الممتاز من مختلف الدول المشاركة وذلك بحضور لجنة تحكيم دولية تضم 10 خبراء من تونس وإيطاليا وإسبانيا واليونان والمغرب وتركيا والأردن.

كما سجلت المسابقة مشاركة كل من اليونان وإسبانيا وايطاليا والبرتغال والسعودية والبرازيل وكرواتيا والجزائر وليبيا وتركيا والمغرب والأردن ولبنان وسلطنة عمان.

ويشار إلى أن مجموعة المسابقات العالمية لزيت الزيتون السويدية « GIOOC »، تنظم سنويا أربع مسابقات دولية كبرى لزيت الزيتون البكر الممتاز في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا.

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