تونس تُحيي اليوم الذكرى الــــ 86 لعيد الشهداء

تُحيي تونس اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2024، الذكرى الـ86 لعيد الشهداء الطاهرين الذين قتلوا على يد المستعمر الفرنسي سنة 1938.

وقد شكلت ذكرى 9 أفريل 1938، منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني فكان هذا اليوم تكريما لهم بإحياء ذكرهم وشكرهم والصلاة على أرواحهم الطاهرة ساكنات جنّان الخلد في عليّين بجوار الأنبياء والصدّيقين، قال تعالى: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » .

وقد اندلعت أحداث 9 أفريل بخروج الشعب التونسي بكل شرائحه وفئاته وأجياله مع مشاركة للمرأة التونسية للمرة الأولى للشارع التونسي، حيث اجتاحت مظاهرتان الأولى من ساحة الحلفاوين بقيادة «علي بلهوان» والثانية من سوق الأغنام بقيادة «المنجي سليم» للمطالبة بإصلاحات سياسية وببرلمان تونسي يمارس من خلاله الشعب سيادته.

وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى مع حملة اعتقالات واسعة للقادة والمناضلين السياسيين.

وكان لهذا اليوم الفضل في الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت في النهاية إلى نيل الاستقلال يوم 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.

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