تونس تُصنف ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم

تعد تونس مكانا رائعا للغوض في شمال افريقيا وفق ما اكده ناشر الادلة السياحية الاسترالي-لونلي بلانات- بعد تصنيفه لها /اخر تصنيف اكتوبر 2025 / ضمن افضل 25 وجهة سياحية في العالم ينصح باكتشافها في سنة 2026

واكد لونلي بلانات، الذي يعد اكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، ان شعبية تونس تتزايد بين المسافرين بفضل ما تتميز به من الاثار الرومانية ومدنها العتيقة ذات الاجواء الاستثنائية ومناطقها الساحلية الخلابة وتنوع جمالها الطبيعي.

كما كتب على موقعه الالكتروني بأن تونس تنفرد بكثبانها الرملية وصحرائها والمنتجعات الشاطئية المميزة وهي عالم جديد من الامكانيات التي ولدها الربيع العربي سنة 2011 ملاحظا ان الاجواء الهادئة في تونس تنسي الزائر اهمية تلك الاحداث التي عبرت عن رغبة جدية في بناء مستقبل جديد ومند ذلك الحين تعمل تونس جاهدة على تحقيق هده الرؤية وخلق مجتمع من الفنانين واصحاب الاعمال والمثقفين اعادوا تعريف تونس بنظرتهم الخاصة مبرزين تاريخها متعدد الأعراق.

واستعرض الموقع اهم الانشطة التي يجب ان يقوم بها السائح في تونس لاسيما زيارة المدن العتيقة واستكشاف تعاقب الحضارات وجمال الفسيفساء ببلاريجيا والمدن التقليدية والمواقع التاريخية بالقيروان

وايضا مشاهدة طيور النحام الوردي ببحيرة اشكل هذا الموقع الطبيعي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والذي يستقطب عددا هاما من الطيور (حوالي 230 نوعا) ، واقتناء الفخار من نابل واكتشاف اقدم المساجد في العالم والتجوّل في الصحراء والاستمتاع بأشعة الشمس في الوطن القبلي والانغماس في أعماق الشعاب المرجانية الحمراء النادرة بطبرقة والتجول في مواقع تصوير فيلم حرب النجوم في تونس وزيارة المسرح الروماني بالجم وايضا تذوق الاكلات التونسية لاسيما -البريك- في ولاية بنزرت.

وتواصل تونس تألقها على الساحة العالمية كوجهة سياحية حيث تم تصنيفها ضمن افضل الوجهات التي لابد من اكتشافها على غرار مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» في ديسمبر 2024 التي اوصت بزيارة تونس وايضا تقرير مؤسسة بلوم للاستشارات الذي صنف تونس في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف الدول الإفريقية كأفضل الوجهات السياحية (2024–2025) وضمن المرتبة 70 دوليا كأفضل الوجهات السياحية.

علما ان تونس استقبلت، إلى حدود 20 اكتوبر 2025، اكثر من 9 مليون سائح، أيّ بزيادرة قدرها 2ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. كما حققت في 2024 رقما قياسيا بدخول 3ر10مليون سائح للبلاد، وتأمل العام الجاري بالوصول إلى 11 مليون سائح، وفق بيانات الديوان الوطني للسياحة.

وحققت السوق الأوروبية نموا بنسبة 7ر10 بالمائة خلال الفترة نفسها. وشملت الزيادات في تدفقات السياح الأوروبيين بشكل خاص الأسواق الفرنسية والبولندية والإنغليزية.

وبلغت العائدات السياحية في موفى سبتمبر 2025 حوالي 6264 م د مقابل 5789م د في نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك تطورا بحوالي 2ر8 بالمائة.

وات

