تونس تُطلق مرحلة جديدة في تشخيص سرطان الثدي عبر التلّسَنولوجيا

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم 26 نوفمبر 2025 بمستشفى الرابطة، على يوم دراسي مخصص لـ التصوير البُعادي للثدي (Tele-sénologie) بمشاركة أطباء وخبراء في الميدان.

شهد اللقاء عرض التجارب الرائدة في التصوير عن بُعد، ودوره في تقريب التشخيص من النساء في الجهات الداخلية، مع بحث إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الكشف وتسريع المسار التشخيصي.

وتم الاتفاق على:

• إعداد دليل وطني للتصوير البُعادي.

• وضع مسار مريضة واضح من الفحص إلى التشخيص والعلاج.

• تعزيز التنسيق بين الفرق الطبية لضمان نتائج أفضل.

و يمثّل هذا التوجّه خطوة عملية لدعم العدالة الصحية وتطوير تشخيص سرطان الثدي بالاعتماد على الرقمنة والتقنيات الحديثة.

