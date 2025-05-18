تونس تُعزز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية لتطوير اللقاحات والبحث في الصناعات الدوائية المتقدمة

استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على هامش مشاركته في الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، اليوم الأحد، عدداً من مسؤولي منظمة الصحة العالمية، حيث تم التباحث حول توسيع مجالات التعاون، خصوصاً في نقل تكنولوجيا اللقاحات بالحمض الريبي (ARNm)، وتفعيل نهج « الصحة الواحدة »، وبرامج التكوين.

وأكد الوزير، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، اليوم، استعداد تونس لاحتضان أنشطة ومكاتب جديدة للمنظمة خارج جنيف، خاصة في ما يتعلق بتفعيل إعلان مؤتمر « صحة واحدة » المزمع تنظيمه في جوان القادم، والعمل على إنشاء مركز جهوي لمتابعة تطبيقه.

كما جدّد التزام تونس بأن تكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات وتطوير صناعات دوائية مبتكرة، مثل العلاج المناعي للسرطان والأجسام المضادة وحيدة النسيلة، بالشراكة مع معهد باستور تونس.

في السياق ذاته، تم اقتراح إطلاق برامج وطنية للتكوين والتكوين المستمر في مجال الصحة، على أن تتوسع تدريجياً إلى المستوى الإقليمي.

كلمات البحث :تونس;صناعات دوائية;منظمة الصحة العالمية