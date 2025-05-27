تونس تُعلن الجمعة 6 جوان أول أيام عيد الأضحى

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا 28 ماي 2025م هو الموافق لمستهل شهر ذي الحجة من العام 1446 هجري و عليه فإن يوم الأربعاء 04 جوان 2025م هو الموافق ليوم 08 ذي الحجة 1446 هجري أي يوم التروية ويوم الخميس 05 جوان 2025م هو الموافق ليوم 09 ذي الحجة 1446 هجري أي يوم عرفة وأن يوم الجمعة 06 جوان 2025 م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أعاده الله علينا و عليكم باليمن والخير والبركات.

عيد أضحى مُبارك.

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