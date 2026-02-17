تونس تُعلن الخميس أوّل أيام شهر رمضان المبارك

مفتي الجمهورية

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس هو الأول من شهر رمضان 1447 هـ الموافق لـ19 فيفري 2026 وذلك بعد انتهاء عمليات رصد الهلال من قبل لجان الرصد الخمس بالجمهورية التونسية مساء اليوم وتعذّر رؤية الهلال.

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا بالخير واليُمن والبركات وأعاننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.


