تونس تُغادر كأس الأمم الأفريقية

غادر المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تعادله السلبي من دون أهداف مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة بملعب مدينة كورهوجو الكوديفوار.

ولم تتمكن تونس من حصد النقاط الثلاث التي كانت ستؤهلها للدور القادم وذلك بعد التعادل 0-0 أمام جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء.

وتوقف رصيد تونس عند نقطتين من ثلاث مباريات بعد تعادلها أمام مالي وجنوب إفريقيا وخسارتها المفاجئة أمام ناميبيا.

كلمات البحث :الأمم الأفريقية;تونس;كأس