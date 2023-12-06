تونس تُمضي اتفاقا مع أرمينيا لالغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، يوم 05 ديسمبر 2023، Vahan Kostanyan، نائب وزير الخارجية الأرميني الذي يترأس وفد بلاده في أشغال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين تونس وأرمينيا.

وخلال هذا اللقاء، تولّى نائب وزير الخارجية تسليم نبيل عمار رسالة دعوة موجهة إليه من نظيره الأرميني لأداء زيارة إلى يريفان.

وقد رحّب الوزير بهذه الدعوة، مؤكّدا عزمه على إنجاز هذه الزيارة في أقرب الآجال الممكنة.

ترأس منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، أمس بمعيّة Vahan Kostanyan نائب وزير الخارجية الأرميني، الدورة الأولى للمشاورات السياسية التونسية الأرمينية، التي تمحورت حول واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدفعها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تمّ التأكيد بهذه المناسبة على رفض العدوان الوحشي المتواصل والذي يستهدف المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمساكن في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق، وتوفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة، ووضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّطة على الفلسطينيين.

وفي ختام هذه المشاورات، تولّى كاتب الدولة للشّؤون الخارجيّة مع نظيره الأرميني إمضاء اتفاق بين البلدين حول الغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية.

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