تونس ضيف شرف معرض بلغراد الدولي للكتاب 2026

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، يوم الأربعاء 27 أوت 2025، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بمشاركة تونس كـ « ضيف شرف » في الدورة 69 من معرض صربيا الدولي للكتاب، المزمع تنظيمه من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وفي مستهل الجلسة، تم تقديم جملة من المقترحات العملية بخصوص البرمجة الثقافية والفنية ومضامين جناح تونس في المعرض الذي من المنتظر أن يمسح 200 متر مربع، بالإضافة إلى اقتراح عدد من أسماء الكتاب والباحثين والفنانين المزمع دعوتهم للمشاركة في الفعاليات الموازية.

كما تطرّق الاجتماع إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بجناح تونس، فضلا عن محتوى البرنامج الثقافي الموازي الذي سيشمل لقاءات فكرية وندوات أدبية وعروضا فنية، بما يبرز صورة تونس كفضاء للحوار ومثال للانفتاح الثقافي.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه المشاركة تمثل فرصة استراتيجية للتعريف بالكتاب التونسي وإبراز ثراء المشهد الثقافي الوطني في مختلف تجلياته الأدبية والفكرية والفنية، مشددة على ضرورة حسن التنسيق بين كافة الأطراف لإنجاح هذا الموعد الدولي البارز.

كما دعت الوزيرة إلى أهمية انخراط الناشرين والكتاب والمبدعين التونسيين بفاعلية في هذه التظاهرة، بما يعكس ثراء التجارب الأدبية الوطنية ويعزز إشعاع الثقافة التونسية في المحافل الدولية.

