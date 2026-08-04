تونس وإسبانيا تتفقان على تطوير الشراكة الاستثمارية في القطاع السياحي

استقبل وزير السياحة، سفيان تقيّة، اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، بمقرّ الوزارة، سفير مملكة إسبانيا بتونس، Isidro Antonio González Afonso، في إطار مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي، ومتابعة تقدّم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، لا سيما منها سلاسل فندقية إسبانية كبرى التي تعتزم الانتصاب بتونس.

كما تم، بالمناسبة، استعراض تطور الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال هذه السنة، حيث بلغ عدد السياح الإسبان إلى موفى جويلية 18.600 ألف سائح، مسجلًا نموًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، بما يعكس تنامي اهتمام متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار والمهنيين الإسبان بالوجهة التونسية، والديناميكية الإيجابية التي تشهدها.

هذا، وتم الاتفاق على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في كلا البلدين، وخلق فرص جديدة للاستثمار، من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات، والمغلقة منها.

كما تناول اللقاء مزيد تدعيم الربط الجوي والرحلات السياحية بين البلدين، بما يعزز الحركة السياحية والاقتصادية، ويدعم تدفق السياح الإسبان نحو تونس، ويساهم في مزيد تنشيط المطارات الداخلية.

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