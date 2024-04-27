تونس وإيطاليا تُوقّعان اتّفاقية توأمة في مجال التراث

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم السبت، أنه تم في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو إلى تونس إمضاء اتفاقية توأمة بين وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لطفي ندّاري من جهة، ووزارة الثقافة الايطالية ممثلة في المديرة العامة للحديقة الأثرية الكوليزي بروما le Parc Archéologique du Colisée ألفونسينو روسو، من جهة أخرى.

وتخص اتفاقية التوأمة هذه، الحديقة الأثرية بروما وقصر الجم بالمهدية وتُعنى بتثمين الموقعين المذكورين وتدعيم اطلاع السياح على الارث الحضاري والتاريخي الذي يوحّد البلدين.

وأكد منصف بوكثير بالمناسبة، على أن الحضارة التي ارتكزت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط أعادت تشكيل الخريطة الجيوسياسية للعالم لذلك بات من الضروري التأسيس لتعاون أشمل يهم مجالات الانتاج السينمائي والمسرحي والآداب والمهرجانات مشيرا إلى أن الحضور الايطالي في مهرجان الجم للموسيقى السمفونية ركيزة أساسية في برمجته.

كما دعا الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، إلى الاهتمام أكثر بمجال البحث العلمي في التراث وغيرها من المجالات في إطار تعاون مثمر لكلا الطرفين.

من جهته، عبر وزير الثقافة الايطالي جينارو سانجيوليانو عن استعداد بلده للتعاون الثنائي ومتابعة جل المشاريع الثقافية الممكنة، وأكد على أهمية تدعيم السياحة الثقافية، معتبرا هذه الاتفاقية نقطة بداية لغيرها من الشراكات وخص بالذكر الموقعين الأثريين بكركوان ونيابوليس، كما ثمن في السياق ذاته اختيار ايطاليا ضيف شرف في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ38.

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