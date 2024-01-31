تونس والبنك الافريقي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 81.9 مليون يورو

وقعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغى حرم السبعى و المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمى للبنك الافريقي للتنمية بتونس Malline Bloomberg اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 81,9 مليون اورو اى ما يناهز 276 مليون دينار وذلك بحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوى والرئيس المدير العام للديوان الوطنى للتطهير عبد المجيد بالطيب.

وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024-2028.

ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم فى الطاقة المستعملة فى هذا المجال من خلال إستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية، وهو ما سيمكن من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن.

وسيساهم هذا المشروع فى إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من اعادة استغلالها فى المجال الفلاحي لا سيما فى مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي وذلك فى ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان.

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