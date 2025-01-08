تونس والهند يتّفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا

انعقد يوم 08 جانفي 2025 بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الهندية التونسية للتعاون العلمي والتكنولوجي، وذلك في إطار اتّفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند الموقّعة في تونس في 17 أكتوبر 1995.

وترأّس الوفد التونسي مراد بالأسود المدير العام للبحث العلمي، وعن الوفد الهندي الدكتور kumar Somasundaram Praveen المدير العام للتعاون الدولي بقسم العلوم والتكنولوجيا، وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية.

وبالمناسبة، قدّم كلّ من رئيسي الوفد لمحة عامة عن السياسات والأولويات العلمية والتكنولوجية بالبلدين، كما تولّى أعضاء الوفد الهندي تسليط الضوء على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاّتصال ومراكز الابتكار التكنولوجي بالهند بالإضافة إلى تقديم جوانب مختلفة عن مجال الجغرافيا الفضائية « Géo spatial » وخصائص السياسة الهندية بما في ذلك أهميّة مسح الهند وسياسة الطائرات بدون طيار.

كما قام أعضاء الوفد التونسي بتقديم الأطر الثنائية ومتعدّدة الأطراف للتعاون التونسي الهندي في مجال العلوم والتكنولوجيا إضافة إلى مشاركة تونس في برنامج البحث والتجديد الأوروبي Horizon Europe، والآليات المعتمدة للنهوض بالبحث العلمي بتونس.

وناقشت اللّجنة المشتركة آفاق التعاون المستقبلي وتمّ الاتّفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال:

-إطلاق طلب عروض لتمويل مشاريع بحث وتطوير مشتركة بمشاركة المحيط الاقتصادي والاجتماعي في 03 مجالات وهي التغيرات المناخية والابتكار البيئي، والصحة الإلكترونية (e-Heath) وتكنولوجيا الجغرافيا الفضائية.

-تنظيم ورشات عمل مشتركة، وذلك بعد إطلاق طلب العروض لتوفير فضاء للتواصل وتشبيك الباحثين بالبلدين لتمكينهم من بعث مشاريع مشتركة.

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