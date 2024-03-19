تونس واليابان تُوقعان اتفاقيتيْ تعاون لتحسين الإنتاجية والطاقة منخفضة الكربون

انتظم اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، بمقر الوزارة موكب توقيع اتفاقيتين مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي » JICA تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وبحضور سفير اليابان في تونس » Osuga Takeshi » والممثلة المقيمة للوكالة في تونس » Miyata « Mayumi وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيسة الديوان أحلام الباجي السايب والمدير العام الكهرباء والانتقال الطاقي بلحسن شيبوب والمدير العام المساعد للشركة التونسية للكهرباء والغاز نجيب شطورو.

وتهدف الاتفاقية الأولى بين مصالح الوزارة والوكالة إلى تنفيذ برنامج التعاون الفني التونسي الياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية » كايزان » وخدمات تطوير الأعمال في مرحلته الثالثة لفائدة القطاع الصناعي.

وفيما تتعلق بالاتفاقية الثانية بين الوكالة والشركة التونسية للكهرباء والغاز فهي تتمثل في إحداث مشروع الإمداد المستقر والمنخفض للكربون للمنظومة الكهربائية في تونس « projet d’approvisionnement stable et à faible émission de carbone du système électrique en Tunisie »

هذا ويساهم برنامج « كايزان » في نشر ثقافة التحسين المستمر على كامل تراب الجمهورية لتشمل كل القطاعات الاقتصادية والعمل على إحداث هيكل دائم لتحسن الجودة والإنتاجية على الصعيد الوطني وجعل تونس بلد مرجعي في هذا المجال افريقيا (تكوين، مساندة فنية…).

ومن المنتظر أن تمتد المرحلة الثالثة من برنامج « كايزان « على أربعة سنوات.

كما يندرج مشروع الإمداد المستقر والمنخفض للكربون في إطار النهوض بالمنظومة الكهربائية المنخفضة للكربون في تونس وذلك من خلال العمل على مراقبة نظام العرض والطلب الكهربائي على امتداد سنتين.

وستكون القدرة المركزة لهذا المشروع من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في حدود 4 جيغاواط في أفق سنة 2030.

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