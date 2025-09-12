تونس وفرنسا توقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 54 مليون يورو لتعزيز الأمن المائي والتمكين الاقتصادي

وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، فيليب أورليانج، اليوم على خمس اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 54 مليون يورو (ما يعادل نحو 180 مليون دينار تونسي). وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم مشاريع حيوية في قطاعات المياه، والتمكين الاقتصادي، والتشغيل.

جرت مراسم التوقيع بحضور سفيرة فرنسا لدى تونس، السيدة آن جيجان، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، عبد الحميد منجه.

