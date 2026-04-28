تونس وليبيا تعززان التعاون في التكوين المهني والتشغيل وإمضاء مرتقب لمذكرة تفاهم

استقبل وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، نظيره الليبي وزير العمل والتأهيل علي العابد رضا والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارة عمل يؤديها الوفد إلى تونس من 28 إلى 29 أفريل 2026.

ويتضمن برنامج الزيارة إمضاء مذكرة تفاهم في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتنقل اليد العاملة بين البلدين، إلى جانب زيارات ميدانية وجلسات عمل فنية للتعرف على مهام وأنشطة كل من المركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني بالإضافة إلى زيارة المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه إبن سينا بولاية بن عروس.

وأكد رياض شود في لقائه بنظيره الليبي، على أهمية دفع العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري، معربا عن استعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني لمزيد التعاون مع نظيرتها بليبيا ووضع الخبرات الفنية لتطوير منظومات التكوين والتدريب المهني والتشغيل و الشروع في بلورة مشاريع للتبادل البيني.

ومن جانبه عبّر وزير العمل والتأهيل المهني الليبي علي عابد الرضا، عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر والتشغيل وتكوين المكونين وهندسة التكوين ومزيد تنظيم تنقل العمالة التونسية التي يشهد لها بالكفاءة على المستوى الدولي.

وأكد الوزيران بالمناسبة على عراقة علاقات التعاون التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معبرين عن استعدادهما لمزيد دفع هذا التعاون لخدمة مصلحة البلدين الشقيقين. وحضر اللقاء كل من المكلفة بتسيير الديوان جيهان قازة وسفير ليبيا بتونس مصطفى محمد قدارة و المدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية منير الدخلي وعدد من إطارات الوزارة.

