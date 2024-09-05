تونس وليبيا توقعان غدا الجمعة الإصدار السابع من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للمنتجات

يقوم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية، غدا الجمعة، بتوقيع الإصدار السابع من اتفاقية الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلاماتي الجودة والمطابقة.

ويأتي توقيع الإصدار وفق بلاغ أصدره المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ختاما لإجتماع فريق العمل المشترك التونسي الليبي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلاماتي الجودة والمطابقة الذي تحتضنه تونس من 2 الى 6 سبتمبر2024.

ويندرج الإجتماع في إطار التعاون الاقتصادي التونسي الليبي المنصوص عليه باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الموقعة بين حكومتي البلدين سنة 2005.

ويهدف الإصدار السابع من اتفاقية الاعتراف المتبادل إلى مزيد التقليص من الصعوبات المتمثلة في العوائق الفنية التي تعترض انسياب السلع بين البلدين.

ويدعم الاتفاق العمل طبقا للشروط الفنية والمواصفات واعتماد شهادات المطابقة المعترف بها لضمان النزاهة والثقة المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين من جهة، وتيسير المبادلات التجارية للنهوض باقتصاد الدولتين الشقيقتين من جهة أخرى.

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