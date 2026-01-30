تونس ومنظمة الصحّة العالمية تبحثان تعزيز التعاون ودعم التغطية الصحية الشاملة

استقبل وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، صباح اليوم الجمعة 30 جانفي 2026 أحمد زويتن، الممثّل بالنيابة لمنظمة الصحّة العالمية في تونس مؤكّدا على متانة علاقات التعاون التاريخية والمثمرة التي تجمع تونس بمنظمة الصحّة العالمية.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض أهمّ الإنجازات و خاصة منها تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ودعم برامج الوقاية ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وتعزيز نظم الترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية، إضافة إلى دعم الحوكمة وتطوير السياسات العمومية للمعطيات العلمية.

كما أكّد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة الفنية لتحقيق التّنميّة الصحيّة وخاصة منها التغطية الشاملة و ضمان العدالة الصحيّة والمضيّ قدما في عمليّة الإصلاح.

كلمات البحث :التغطية الصحية;تونس;منظمة الصحية