تياغو أفيلا يُقرّر مواصلة إضرابه عن الطعام والماء إلى حين حصول جميع المحتجزين على أدويتهم

أعلن فريق الدفاع القانوني عن الناشط تياغو أفيلا أنّ موكّلهم قرّر مواصلة إضرابه عن الطعام والماء، وذلك بعد أن خضع للتحقيق ثلاث مرات من قبل أجهزة الاستخبارات بصفته أحد المنظّمين. وقد تمّ نقله إلى غرف مختلفة حيث جرى استجوابه.

وأكد فريق المحامين أنّ موكّلهم لن يشرب حتى الماء إلى حين ضمان حصول جميع المحتجزين على أدويتهم، كما طلب أن يكون آخر من يتم ترحيله تضامنًا مع باقي المحتجزين.

وكما حمّل فريق الدفاع الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة موكّلهم، مطالبين باحترام حقوقه القانونية والإنسانية.

