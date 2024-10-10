ثلاثة تتويجات تونسية في مهرجان « ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان »

تُوّجت تونس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح (سلطنة عمان)، بجائزتين اثنتين، وقد كانت الأولى من نصيب مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، بمسرحية « راعي الصحراء » لعايدة جابلي والتي فازت بجائزة لجنة التحكيم، فيما تحصّلت مسرحية « ما يراوش » وهي من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس على جائزة أفضل إخراج للفنان منير العرڨي.

ومسرحية « راعي الصحراء » عمل عرائسي وهو أول إنتاج موجه للأطفال من قبل مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين، وقد كتب نصه علي اليحياوي وإخرجته عايدة جابلي وهو من تمثيل وتحريك العرائس لكل من عبد السلام حميدي وحسان مري ورياض الرحموني وعائدة جابلي وبلقيس مصباح وتصميم العرائس للحبيب الغرابي.

أما عن مسرحية « ما يراوش » هذا العمل العرائسيّ الموجه للكبار، فهو عن نص ودراماتورجيا وإخراج لمحمد منير العرقي بمساعدة صبري عبد اللاوي وتمثيل وتحريك العرائس لكلّ من هيثم وناسي وفاطمة الزهراء المرواني وأسامة الماكني وهناء الوسلاتي وأسامة الحنايني وضياء المنصوري وإيهاب بن رمضان وأميمة المجادي ومحمد الطاهر العابد وعبد السلام الجمل.

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