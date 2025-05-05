ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية

حصدت السينما التونسية 3 جوائز في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (29 أفريل – 5 ماي 2025).

وتوّج الفيلم الروائي الطويل « الذراري الحُمر » للطفي عاشور بجائزتيْ « أفضل إخراج » و »لجنة التحكيم الخاصة ». وحاز الفيلم القصير « عالحافة » للمخرجة سحر العشي على تنويه خاص ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

وتدور أحداث « الذراري الحُمر » في جبال مغيلة من ولاية سيدي بوزيد سنة 2015، وهو عمل مستوحى من أحداث حقيقية وينقل سياقا اجتماعيا قاسيا، حيث يطرح قصة أبناء عائلة « السلطاني » من ولاية سيدي بوزيد الذين راحوا ضحية للإرهاب في فاجعة هزت المجتمع التونسي.

وكان هذا الفيلم توّج بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الخامسة والثلاثين (14 – 21 ديسمبر 2024). كما حصد جائزتيْ اليسر الذهبية لأفضل فيلم طويل وجائزة اليسر لأحسن إخراج التي آلت الى مخرج العمل لطفي عاشور ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

أما فيلم « عالحافة »، فهو من بطولة مريم الصياح ومحمد حسين قريع ويروي قصة « منيرة بائعة أكلة سريعة في سوق السيارات المستعملة تربطها علاقة مبهمة مع رجلين، بين الرغبة والإغواء وحاجتها العميقة لتأكيد مكانتها في هذا العالم. تحاول منيرة تحسين حياتها قدر المستطاع والهروب من الحياة اليومية القاسية ». وقد حاز هذا الفيلم على جائزة التانيت البرونزي ضمن الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية.

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