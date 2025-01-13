جامعة التعليم الأساسي: التكوين الخاص باعادة تصنيف المدرّسين ينطلق يوم الخميس المقبل

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، بأن الأمر الحكومي الخاص بالتكوين المفضي إلى إعادة تصنيف المدرّسين من صنف أ3 إلى صنف أ2 سيصدر قريبا.

وأفادت الجامعة في بلاغ وجّهته الى منظوريها، اليوم الاثنين 13 جانفي 2024، أن وفد وزارة التربية أبلغ الطرف النقابي أن التكوين المفضي إلى إعادة التصنيف من صنف أ3 إلى صنف أ2 سينطلق يوم الخميس 16 جانفي الحالي وأن عوامل نجاحه قد تم تأمينها، مضيفة، بأن مصالح رئاسة الحكومة أفادت بأن الأمر الحكومي ذي الصلة سيصدر قريبا.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، المدرّسين المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى العدول عن التحركات التي كان من المبرمج تنفيذها.

وكانت الجامعة قد دعت في بيان لها الاثنين الى التسريع باعادة تصنيف المدرّسين في الصنف الفرعي أ 3 الى الصنف الفرعي أ 2، وذلك طبقا للشهائد العلمية المتحصلين عليها، كما ورد بمحضر اتفاق 1 ماي 2023.

وطالبت الجامعة بالتعجيل بالتكوين خلال السنة الدراسية الجارية، باعتباره جسرا لإعادة التصنيف، على أن يشمل كافة المدرسين المصنفين في الصنف الفرعي أ 3، منتقدة عدم انطلاق عملية التكوين نتيجة عدم صدور الأمر المتعلّق باعادة تصنيف المدرّسين حسب نص البيان.

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