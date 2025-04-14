جامعة التعليم الأساسي تدعو إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بكل المدارس غدا الثلاثاء

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بكل المدارس، غدا الثلاثاء، مدتها ساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار، على إثر الفاجعة الأليمة التي جدّت إثر إنهيار جدار بمعهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد، أودى بحياة ثلاثة التلاميذ وإصابة آخرين بجروح.

وحمّلت جامعة التعليم الأساسي في بيان لها، عشية الاثنين، « وزارة التربية وكل السلط مسؤولية هذه الكارثة الأليمة »، مقدّرة أن هذه الحادثة الأليمة هي نتيجة لاهتراء البنية التحتية للمؤسسة التربوية وعدم اكتراث المسؤولين.

وتقدّمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، بالتعازي لعائلات التلاميذ المتوفين ولأهالي المزونة وجهة سيدي بوزيد ولكل العائلة التربوية، معبّرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من أبنائنا التلاميذ.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، دعت اليوم، في بيان لها، نعت فيه ضحايا انهيار السور الخارجي لمعهد المزونة، الذين اعتبرتهم « ضحايا الاستخفاف والتهميش »، كافة مدرّسي مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية إلى إيقاف الدروس غدا الثلاثاء 15 أفريل 2025، ترحما وحدادا على أرواح التلاميذ المتوفين في هذه الحادثة الأليمة واحتجاجا على ما وصفته ب » تنصّل سلطة الإشراف عن إيجاد حلول حقيقية وجدية لإنقاذ المدرسة العمومية ».

وكان انهيار جزء من سور معهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد قد أسفر، اليوم الاثنين في حصيلة أولية عن وفاة 3 تلاميذ وجرج اثنين آخرين، تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي.

كلمات البحث :جامعة التعليم الأساسي;مدارس;وقفة احتجاجية