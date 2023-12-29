جامعة التعليم الثانوي تدعو وزارة الشباب والرياضة إلى الايفاء بتعهداتها لفائدة أساتذة التربية البدنية

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الشباب والرياضة، إلى الايفاء بجملة من التعهدات لفائدة أساتذة التربية البدنية.

وأعربت الجامعة في بيان لها تلقت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نسخة منه اليوم الجمعة، عن استنكارها لعدم إصدار ترقيات مهن الرياضة وسائر ترقيات أساتذة التربية البدنية مطالبة بإصدار أمر تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية وصرف منحة الريف. وجددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدعوة إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل فتح مناظرة التفقد البيداغوجي لأساتذة التربية البدنية، معبرة عن دعمها ادماج المعلمين الأول وتسوية وضعية منشطي النخبة. واستنكرت الجامعة ما وصفته ب « مواصلة الوزارة سياسة عدم الإيفاء بتعهداتها » معبرة عن رفضها لما أسمته « إجبار مدرّسي مادة التربية البدنية على إمضاء إعلام بالوصول بعد كل عطلة خلافا لما هو معمول به مع بقية مواد التدريس الأخرى ». وانتقدت الجامعة، ما اعتبرته تراجع الوزارة عن تعهّدها المتمثّل في إلغاء العمل بإمضاء الإعلام بالوصول بعد إصدارها مذكرة لتمرير هذا الإجراء « الجائر » حسب توصيفها رغم أنها وعدت بإلغائه في آخر جلسة مع الطرف الاجتماعي. ونبّهت جامعة التعليم الثانوي، من أن عدم تجاوب سلطة الإشراف مع دعوتها إلى عقد جلسة عمل لتدارس مختلف هذه الإشكاليات من شأنه أن يوتر المناخ الاجتماعي ويزيد من حالة الاحتقان، محمّلة سلطة الإشراف « المسؤولية عن كل ما ينتج عن هذه السياسات ». وشدّدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق أساتذة التربية البدنية بكل الأشكال النضالية حسب تقديرها .

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