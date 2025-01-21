جامعة التعليم الثانوي: نرفض تنزيل أعداد امتحانات الثلاثي الأول عبر المنصة الرقمية

عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، عن رفضها تنزيل أعداد امتحانات الثلاثي الاول على المنصة الرقمية، منتقدة تراجع وزارة التربية عن تعهداتها التي كانت قد عبرت عنها خلال جلسة العمل الأخيرة حيث تم الاتفاق على الحفاظ على الشكل الاعتيادي المعمول به في تنزيل الاعداد.

وأكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، رفضها لما اعتبرته « سياسة وزارة التربية الرامية الى توتير الاجواء وإرباك السير العادي للدروس » بإصدارها بلاغات متتالية في الفترة الاخيرة، مستنكرة ما أسمته سياسة فرض الامر الواقع بعد أن تمّ الاتفاق على مراجعة الامر في جلسة مشتركة وذلك في اشارة الى تنزيل الاعداد في منصة رقمية من عدمه.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة المدرسين الى مواصلة تنزيل الاعداد بالشكل الاعتيادي ومقاطعة المنصة الرقمية.

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