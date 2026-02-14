جامعة الثانوي تنفذ إضرابات إقليمية يوم 16 فيفري بإقليم الشمال و17 فيفري بإقليم الوسط و18 فيفري بإقليم الجنوب

تنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي 3 إضرابات إقليمية أيام 16 و17 و18 فيفري 2025 تشمل كافة المدرسين والعاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية العمومية.

وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء اليوم السبت، المضيّ في تنفيذ هذه الإضرابات الحضورية القطاعية الإقليمية التي تأتي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 2 فيفري الجاري، وذلك بالنظر إلى عدم إبداء سلطة الإشراف لأيّ تفاعل مع مطالب الجامعة.

وسيكون الإضراب القطاعي للتعليم الثانوي يوم الاثنين 16 فيفري بإقليم الشمال (ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة)، ويوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بإقليم الوسط (ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد) ويوم الاربعاء 18 فيفري 2026 بإقليم الجنوب (ولايات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي).

وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي أوضح في تصريح سابق لـ(وات) أن الحاضرين في اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 2 فيفري الجاري، عبروا عن احتجاجهم من السياسة المنتهجة من سلطة الإشراف وإغلاقها باب الحوار والتفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات وتحديدا اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص على تمكين أساتذة التعليم الثانوي بداية من جانفي 2026، من زيادة قدرها 100 دينار على امتداد 3 سنوات.

جدير بالذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 2 فيفري الجاري، كانت قد قررت تعليق قرار الهيئة الإدارية السابقة بتاريخ 16 نوفمبر 2025 المتعلق بمقاطعة كافة أشكال التقييم الجزائي للثلاثي الثاني (شفاهي وفروض تطبيقية وفروض عادية وفروض تأليفية)، وأقرت مبدأ الإضراب الإقليمي أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري على أن تبقى الهيئة الإدارية مفتوحة.

كلمات البحث :أقاليم;إضرابات;جامعة الثانوي