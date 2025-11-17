جامعة الثانوي تُقرر مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني

اخر تحديث : 17/11/2025
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اثر انعقاد هيئتها الإدارية أمس، عن قرارها تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية في عطلة الشتاء على ان يتم تحديد تاريخها وتوقيتها لاحقا بالإضافة الى مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني.

يذكر أن أشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي انعقدت أمس الأحد 16 نوفمبر 2025 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الكاتب العام المساعد للاتحاد عبد الله العشي.


