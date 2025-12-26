جامعة الصحة تدعو إلى فتح تحقيق شامل في أسباب تعرّض ممرضة للحرق بمستشفى الرديف

دعت الجامعة العامة للصحة في بيان لها مساء الخميس، إلى فتح تحقيق شامل في الأسباب التي أدت إلى تعرض أزهار بن حميدة ممرض رئيس أول بالمستشفى المحلي بالرديف للحرق .

واعتبرت الجامعة أن أزهار، التي توفيت يوم أمس متأثرة بحروقها التي تعرضت لها أثناء مباشرة عملها في المستشفى، هي ضحية أخرى من ضحايا الاستبداد بالرأي وعدم الإهتمام بالظروف الاجتماعية للأعوان في توزيع العمل وغياب الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وعدم توفير الوسائل الضرورية لحماية الأعوان وأدوات العمل اللائق واعتبار العون أداة وليس عنصرا بشريا يحتاج بدوره إلى الاحاطة من أجل أداء واجبه على أحسن وجه .

كما دعت الجامعة وزارة الإشراف إلي مراجعة التعامل مع بعض المسيرين الذين يسعون إلى توتير المناخ داخل المؤسسات الصحية أكثر من العمل على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

