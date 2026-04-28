جامعة الكهرباء تدعو أعوانها إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان

دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها مساء الاثنين، كافة النقابيين وكل أعوانها إلى الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مجلس نواب الشعب رفضا لتمرير مشاريع قوانين اللزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

واعتبرت الجامعة أن دعوتها تأتي حرصا منها على السيادة الطاقية للبلاد التونسية ومسؤوليتها الوطنية تجاه « الستاغ » .

كلمات البحث :برلمان;جامعة الكهرباء;وقفة احتجاجية