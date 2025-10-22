جامعة تونس المنار الأولى وطنيا ومغاربيا حسب تصنيف QS للجامعات العربية لسنة 2026

احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والأولى مغاربيا والمرتبة 41 عربيا من بين 300 جامعة شملها تصنيف QS للجامعات العربية حسب بلاغ للجامعة على صفحتها على فيسبوك.
وحسب نفس المصدر صنفت جامعة تونس المنار ضمن أفضل 10 جامعات عربية في عدد من المؤشرات منها قوة شبكة البحث العلمي الدولي وجودة إطار التدريس والإطار الأكاديمي، ويأتي هذا التتويج ليعزز مكانة جامعة تونس المنار كصرح جامعي رائد في تونس والمنطقة العربية.
وتوجهت أسرة جامعة تونس المنار بهذه المناسبة بالتهنئة لإطار التدريس والبحث والإطار الإداري والطلبة وكل من ساهم ويساهم في إشعاع الجامعة العمومية وطنيا وإقليميا ودوليا.
كلمات البحث :الجامعات العربية;جامعة تونس المنار
